Gasumlage wackelt ... jetzt weg damit!

Die Bundesweite Montagsdemobewegung „Montag ist Tag des Widerstands!“, die seit 18 Jahren beginnend mit dem Protest gegen die Hartz-Gesetze auf der Straße ist, bekräftigt: Die Gasumlage muss weg – und zwar komplett und sofort! Ein einsturzgefährdetes Haus wird auch nicht sicherer, wenn es von außen einen neuen Anstrich bekommt. Das Gesetz ist eine dreiste Abwälzung der Folgen des Wirtschaftskriegs auf die Bevölkerung, die besonders Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner, Alleinerziehende, Azubis und Studenten trifft. Energiekonzerne, die vorher Milliardengewinne gemacht haben, geben damit ihre gestiegenen Ausgaben für Gasimporte an die Haushalte weiter.

Ulja Serway, Sprecherin der Bundesweiten Montagsdemobewegung: „Selten gab es ein Gesetz, das in so kurzer Zeit so breit in die Kritik geriet. Unter der Bevölkerung gibt es kaum jemanden, der dieses Gesetz begrüßt, vielmehr ist die Empörung und Wut groß. Die Bundesweite Montagsdemobewegung hat sich mal wieder als das Sprachrohr der Stimmung der Bevölkerung und ihrer Kritik an der unsozialen Regierungspolitik erwiesen. Wir waren es, die bereits am 15. und 22. August mit unseren Kundgebungen den Protest auf der Straße organisierten. Während manche – zwar medienwirksam - Proteste für die nächste Zeit ankündigen, waren wir schon zur Stelle. Auch am heutigen Montag werden wir unsere Aktivitäten fortsetzen. Und am Montag 5. September finden bundesweit in vielen Städten Kundgebungen und Demonstrationen statt. Die Gasumlage muss weg!“





Koordinierungsgruppe Bundesweite Montagsdemo

www.bundesweite-montagsdemo.de

E-Mail: bundesweite_montagsdemo@gmx.de