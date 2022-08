Herzlich Willkommen an die neuen Auszubildenden!

Am 1. September beginnen über 300 Jugendliche bei thyssenkrupp Steel ihre Ausbildung, ebenso in den anderen Stahlbetrieben. Ihr habt euch nach der Schule entschieden, Arbeiter zu werden und könnt stolz sein, jetzt zur Arbeiterklasse zu gehören. Das ist genau richtig: ohne uns Arbeiter läuft hier nichts. Ihr lernt interessante Berufe, aber zur Ausbildung gehört auch, zu lernen, wie wir für eine Zukunft der ganzen Arbetierklasse kämpfen. Erreichen können wir das nur organisiert, Der erste Schritt dafür ist, dass ihr Mitglied in der Gewerkschaft IG Metall werdet und euch dort aktive einbringt … Der Stahlkocher wünscht euch viel Erfolg zum Ausbildungsstart!“