Am 23. August streikten in Uruguay landesweit die Lehrer an den öffentlichen Schulen und forderten ein Ende der Kürzungen im staatlichen Bildungssystem. In zahlreichen Städten wurde demonstriert, zum Teil zusammen mit streikenden Pflegekräften in Privaten Einrichtungen. In Montevideo führte die Demonstration zum Arbeitsministerium und zum Gelände der Universität der Republik. Seit Mitte August haben Studierende mehrere Lehrerausbildungszentren besetzt, um gegen die Kürzung der Bildungsausgaben und neue Lehrpläne zu protestieren.