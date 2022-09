Marl

Kumpel für Auf im Vestischen Kreis Recklinghausen treffen sich

Die Kumpel-für-AUF-Regionalgruppe Im Vest lädt Kumpel, Freunde und Familien herzlich ein zum Vorbereitungstreffen im Vestischen Kreis Recklinghausen für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz 2023 in Deutschland am Dienstag, 20. September 2022 um 18:30 Uhr in Marl-Hüls, St. Konrad, Römerstraße / Ecke Tannenstraße.