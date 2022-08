"Nur" zwei Meldungen?

Der Inder Gautam Adami (drittreichster Mann der Welt) hat sein Vermögen 2021 auf 137 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Sein Vemögen wuchs damit jeden Monat um unvorstellbare 6 Milliarden Euro! Und das in einem Land, in dem 68,8 Prozent der Bevölkerung mit weniger als zwei US-Dollar pro Tag auskommen müssen. Über 30 Prozent haben sogar weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Sein monatlicher Zuwachs an Vermögen entpricht dabei der Summe, die 100 Millionen der ärmsten Inder zum Leben haben.

Daneben die zweite Meldung: In Paris wurde einem algerischen Kellner ein Loch von 4,7 Quadratmeter als ein Zimmer für 550 Euro vermietet. Das Loch ist vergammelt, schlecht isoliert und ständig feucht. Die gut betuchte Besitzerin weigere sich, Sanierungsarbeiten durchzuführen.

Lenin hat den Kapitalismus auf der Stufe des Imperialismus treffend als parasitär bezeichnet - überreif, abgelöst zu werden. Sein parasitärer Charakter treibt immer tollere Blüten.