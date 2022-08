San Juan: Anhaltende Proteste wegen Stromausfällen

Am Wochenende trat das Bodenpersonal auf dem größten portugiesischen Flughafen in einen dreitägigen Streik. Gestreikt wurde auch auf dem Flughafen Porto. An den ersten beiden Tagen mussten ca. 150 Flüge gestrichen werden, am Sonntag fielen dann rund 100 Flüge aus, weil die Arbeiter des Unternehmen Portway in der Gepäckabfertigung streikten. Das Unternehmen bewegt auch die Flugzeuge auf den Flugfeldern. Die Arbeiter fordern eine Lohnerhöhung, die der hohen Geldentwertung Rechnung trägt.