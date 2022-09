Sehenswert: "Wackersdorf"

Zum dritten Mal in diesem Jahr traten am 1. September Zehntausende Pflegekräfte in den Kliniken im australischen Bundesstaat New South Wales (NSW) in einen 24-Stunden-Streik. Gefordert wird eine Lohnerhöhung von 7 Prozent und vor allem die Verbesserung des Personalschlüssels. Auf vier Patienten soll eine Pflegekraft kommen, damit die Überlastung des Personals abgebaut und die Patienten eine angemessene Behandlung erhalten. Vor allen Krankenhäusern gab es Protestveranstaltungen. Notdienst und Intensivpflege wurde abgesichert. NSW ist mit rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung der bevölkerungsreichste Bundesstaat Australiens.