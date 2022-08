Solidarität mit den United Mine Workers of America

Liebe Bergleute und Mitglieder der Gewerkschaft United Mine Workers of America, Ihr habt von uns, der Nationalen Vorbereitungsgruppe (Deutschland) für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz 2023 die ganze Solidarität in eurem Kampf um jeden Arbeitsplatz bei Warrior Met Coal Mining. Wir protestieren gegen die Entscheidung des Bundesaufsichtsgremiums, dass eure Gewerkschaft für die dem Bergbauunternehmen entgangenen Einnahmen aus nicht abgebauter Kohle bezahlen sollt und ihr habt unsere vollste Unterstützung im Kampf gegen diese Entscheidung.

Das ist ein hinterhältiger Angriff auf das Streikrecht und die Gewerkschaften. Es ist beeindruckend, wie die Bergleute von Warrior Met Coal Mining seit mehr als einem Jahr ihren Kampf führen. Dieser Kampf hat unsere volle Solidarität. Wir haben auf dem deutschlandweiten Treffen von eurem Kampf erfahren und haben einstimmig beschlossen, unsere Solidarität euch auszudrücken und euren Kampf unter den Bergleuten in Deutschland bekannt zu machen.

Wir fördern den gemeinsamen internationalen Kampf der Bergleute. Dazu haben wir beschlossen, die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz hier in Deutschland vor zubereiten. Die Internationale Koordinierungsgruppe der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung hat unsere Bewerbung angenommen. Sie wird vom 31. August bis 3. September 2023 in Thüringen/Deutschland stattfinden und wir würden uns über eure Teilnahme sehr freuen, um voneinander zu lernen und das gegenseitige Vertrauen zu stärken, damit wir uns bei den Auseinandersetzungen und Kämpfen besser unterstützen können.

Wir berichten über euren Kampf und rufen zur Solidarität mit euch und eurer Gewerkschaft auf. Schreibt uns, wie wir euch in eurem Kampf unterstützen können. Wir wünschen euch viel Kraft und Erfolg in eurem Kampf und stehen Seite an Seite mit euch!

Andreas Tadysiak, Zentraler Koordinierungsausschuss von Kumpel für AUF

Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung