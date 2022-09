Weitere Werksschließung in Spanien?

Auch Lebensmittel werden als Waffe missbraucht. So sollen die ersten 20 Frachtschiffe aus der Ukraine angeblich mit Getreide in Richtung Afrika unterwegs sein. Tatsächlich war kaum Weizen, sondern vor allem Mais, Soja und Sonnenblumenkerne an Bord. Die Lieferung von Mais ist gegenüber dem Vorjahr fast doppelt so hoch (2021: 1,2 Mio T, 2022 2,2 Mio T), während Weizen und Gerste nur etwa 20 Prozent der freilich höheren Ausfuhren des Vorjahres ausmachen (zusammen: 2021 5,8 Mio T, 2022 1,2 Mio T). Auch ist bisher lediglich ein Schiff im Afrika südlich der Sahara, im Sudan, und damit in den Hungerregionen, angekommen. Stattdessen ändern die Schiffe im Mittelmeer häufig ihren Kurs und werden dahin dirigiert, wo die größten Gewinne mit dem Verkauf von Mais gemacht werden. Zum Beispiel nach Spanien oder Italien als Futtermittel für die Schweinemast oder gar zur Verbrennung von Bio-Sprit. Das zeigt die Perversität des Kapitalismus, in dem für Maximalprofite Spekulanten und Kriegsgewinnler über Leichen gehen.

Von der Versammlung der Kumpel für AUF Niederrhein, 18. August 2022