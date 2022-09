Shell hat seinen Gewinn verfünffacht

Wie die Mär vom Tankrabatt den Spritpreis nach oben treibt

3,15 Milliarden Euro Entlastung in den letzten drei Monaten allein an den Tankstellen. Und Finanzminister Christian Lindner (FDP) schwelgt als Schöpfer des Tankrabatts in Eigenlob.

Von fb