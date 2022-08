Zum Tod von Michail Gorbatschow

Worin seine "Visionen" bestanden, was seine wirkliche Lebensbilanz angeht - dazu veröffentlicht Rote Fahne News hier nochmals einen Artikel, der erstmals am 3. März 2021 anlässlich von Gorbatschows 90. Geburtstag hier erschienen ist.

Selten ist ein Staatschef in der Heimat so verhasst, im Ausland so gefeiert worden. Michail Gorbatschow ... wird im Westen als Friedensbringer und Reformer verehrt.

Gorbatschow, geboren 1931, absolvierte ab Ende der 1950er-Jahre eine steile Parteikarriere. Sie fiel zusammen mit dem Prozess der Restauration des Kapitalismus, der ausgehend vom XX. Parteitag der KPdSU 1956 und der Machtergreifung Chrustschows eingeleitet worden war.

Als Gorbatschow 1985 Generalsekretär der KPdSU wurde, hatte dieser Verrat am Sozialismus schon seine traurigen Blüten getrieben. Willi Dickhut, Vordenker der MLPD und Redaktionsleiter des REVOLUTIONÄREN WEG, schrieb 1988: “Die Sowjetunion wurde trotz äußerster wirtschaftlicher Anstrengung nur militärisch eine Supermacht, im Gegensatz zu den USA, die auch wirtschaftlich eine Supermacht waren. Inzwischen ist der bürokratische Kapitalismus der Sowjetunion und der anderen revisionistischen Länder in eine Sackgasse geraten. … Während die großen westlichen Industriestaaten durch die Einführung von Automation und Elektronik ihre Wirtschaft auf modernster Grundlage umstellten, geriet die sowjetische Wirtschaft immer mehr ins Hintertreffen.“ (Revolutionärer Weg 24, Seite 347/348).