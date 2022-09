In den letzten Tagen häuften sich Übergriffe und Gewalt gegen Transmenschen und Homosexuelle. Bereits vor einer Woche war ein 25-Jähriger in Münster rmordet worden. Bei der Parade zum Christopher Street Day (CSD) verteidigte der 25-jährige Transmann Malte C. zwei Frauen, die von einem aggressiven Täter als "lesbische Huren" beschimpft worden waren. Daraufhin schlug dieser Malte C. so brutal zusammen, dass er an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma verstarb. Transmenschen und Homosexuelle werden immer wieder Opfer solcher reaktionären Gewalt, ohne dass die Polizei nennenswert einschreitet. Die MLPD fordert, dass es keinerlei Diskriminierung von Transmenschen gibt!