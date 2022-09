Atomkraft ... schon bei der Produktion tödlich

In Oberhausen wurden die Reaktordruckbehälter und Dampferzeuger produziert. Ein profitables Geschäft. Diese rund 400 Tonnen schweren Behälter wurden in großen Hallen zusammengeschweißt und montiert. Geschweißt wurde im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr, wofür die Behälter auf 350 Grad Celsius erhitzt wurden. Alles war mit Asbestmatten abgedeckt, die Schweißer und Schlosser waren die ganze Schicht dem durch die Matten ausgelösten Asbeststaub ausgesetzt. Mindestens 170 ehemalige Kollegen sind infolge der Asbestbelastung an Asbestose oder dem aggressiven Pleuramesothelion (Brustfellkrebs) gestorben. Die mit Abstand höchste Quote im Bereich der Industrie- und Handelskammer. Das ist eine komplette Schicht.

Es hat Jahre gedauert, bis das bei den betroffenen Kollegen als Berufskrankheit anerkannt wurde, die meist im Alter zwischen 55 und 65 Jahren ausbricht. Die Betroffenen und Hinterbliebenen mussten gegenüber der Berufsgenossenschaft 25 „Asbestfaserjahre" nachweisen. Also dass sie 25 Jahre der Asbestbelastung ausgesetzt waren. Erst 1993 wurde die Verwendung von Asbest verboten.

MAN GHH unterhielt für Reparatur- und Wartungsarbeiten in den AKWs einen Bereich „Nuklearservice". Die harte radioaktive Strahlung belastet die verbauten Rohre und Armaturen, so dass sie regelmäßig ausgetauscht werden mussten. Dazu musste im radioaktiven Bereich gearbeitet werden. Die Strahlenbelastung der „Manipulatorfahrer" (eine Art Roboter) war so hoch, dass man zum Teil nur 5 Minuten am Tag im belasteten Bereich arbeiten durfte. Etliche Kollegen haben sich dabei eine „Strahlenkrankheit" eingefangen, indem sie zum Beispiel radioaktiven Staub eingeatmet haben. Das hat die unterschiedlichsten Tumore ausgelöst. Die drei AKWs Neckarwestheim, Lingen und Isar 2 sind auf deutsch gesagt morsch und müssen sofort stillgelegt werden!