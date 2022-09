Auf nach Berlin! Einladung zum Kongress der neuen Friedensbewegung

Die zentrale Koordinierungsgruppe des Internationalistischen Bündnisses lädt herzlich ein zum bundesweiten Kongress der Kräfte für den Aufbau einer neuen Friedensbewegung am 2. Oktober in Berlin von 10 bis 16 Uhr! (Der Ort folgt in Kürze).

In Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg ist eine akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs entstanden. Beide Seiten verschärfen den Krieg, der nun schon ein halbes Jahr dauert, und spielen mit der Gefahr der Explosion von Atomkraftwerken. Wir fordern die sofortige Beendigung des Ukrainekriegs, den Rückzug aller russischen Truppen aus der Ukraine und ebenso aller NATO-Truppen aus Osteuropa.

Mit dem Kongress wollen wir den begonnenen Aufbau einer neuen Friedensbewegung weiterführen und bundesweit organisieren. Einer Friedensbewegung die sich klar gegen alle Imperialisten und ihre Kriegstreiberei richtet und sich auf keine Seite ziehen lässt. Einer Friedensbewegung, die die aggressive Militär- und Außenpolitik der Bundesregierung bekämpft und sich als Teil einer weltweiten Friedensbewegung sieht. Einer Friedensbewegung, die überparteilich und demokratisch organisiert ist – von Religion bis Revolution.

Sehr wichtig ist uns auch die Verbindung zu den Arbeiter- und Volkskämpfen und zu den Bewegungen gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Massen, die hohe Inflation und die Vervielfachung der Gas- und Strompreise. Die Gasumlage der Bundesregierung setzt dieser Entwicklung noch die Krone auf.

Wir wenden uns dazu an Euch, an alle Einzelpersonen und Organisationen, die sich als Teil der neuen Friedensbewegung sehen. Macht diesen Kongress breit bekannt und beteiligt Euch mit Delegationen aus Orten und Regionen bundesweit, aus Aktionseinheiten zum Antikriegstag, örtlichen Friedensbündnissen, Gruppen des InterBündnis, Widerstandsgruppen, aus Betrieben, Gewerkschaften, Initiativen und Bewegungen.

Wir laden Euch herzlich ebenfalls ein zur Herbstdemonstration in Berlin 1. Oktober für den Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr und Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen; siehe dazu auch den Rote Fahne News-Artikel vom 2.9. über das Ringen um die neue Friedensbewegung.

zentrale Koordinierungsgruppe (zKOG)

Internationalistisches Bündnis fortschrittlicher und revolutionärer Organisationen