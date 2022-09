Augen auf bei der Wahl der Bündnispartner!

Zunächst machte er von sich reden, als er am 14. Juli 2022 zusammen mit fünf anderen Handwerker-Repräsentanten der Stadt einen offenen Brief an die Bundesregierung zum Ukraine-Krieg schrieb mit der Forderung „Keine Waffenlieferungen in die Ukraine! Friedenspolitik statt Krieg!“. Soweit so gut. Dass dieser Brief von von Junge Welt bis Russia Today bejubelt wurde, muss stutzig machen.

Karl Krökel entwickelte sich inzwischen zur Führungsperson der örtlichen „Montagsspaziergänge“ in Dessau. Am Sonntag, dem 28. August 2022, demonstrierten unter seiner Führung 2.000 Menschen in Dessau. Die Demonstration wurde laut Mitteldeutscher Zeitung unterstützt „von dem Organisatoren der Montagsmahnwache ebenso wie von der Linken und der Partei Die Basis“ [1]. Das klingt nach Querfront.

Karl Krökel kandidierte 2014 in Dessau für die AfD zu den Kommunalwahlen. Öffentlich distanzierte er sich davon erst am 7. September 2022 (!) in einem Interview im Deutschlandfunk. Inzwischen mobilisiert die Kreishandwerkerschaft für 1. Oktober nach Berlin zu einer Demonstration mit der wichtigsten Forderung „Nordstream 2 statt Gasumlage“, was sie auch in einer parallel gestarteten Online-Petion fordern. Im Aufruftext heißt es gar: „Die Öffnung von Nordstream 2 ist die Lösung all unserer aktuellen Probleme“.

Hier lässt Karl Krökel die Katze aus dem Sack. Auch wenn es keine Zusammenarbeit mit der AfD in der Öffentlichkeit gibt, so sind es doch Brüder im Geiste: Am Donnerstag stellte AfD-Chef Thino Chrupalla in Berlin die Herbst-Kampagne der AfD vor. Eines der beiden neuen Plakate der AfD soll die Losung tragen „Nordstream 2 statt Gasumlage!“