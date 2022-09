Die galoppierende Inflation frisst die Einkommen der Arbeiterklasse

"Wollpulli oder Heizung an, Standbymodus oder Stecker ziehen, kalte oder warme Dusche ... Nach derzeitigen Erkenntnissen werden sich die Kosten für Warmwasser und Heizung erheblich erhöhen." So beginnt das aktuelle Schreiben der Wohnbau Dinslaken an die Mieter. Empfohlen wird, "die monatliche Vorauszahlung anzupassen". Vom Kurzduscher und Wirtschaftsminister Habeck/Grüne über Kanzler Scholz/SPD, Finanzminister Lindner/SPD, den Unternehmerverbänden bis US-Präsident Joe Biden - alle reden sie davon, dass dies erst der Anfang sei von Jahren des Verzichts. "Alles wegen Putin. Für die Verteidigung der Freiheit müssen Opfer gebracht werden." Und den russischen Arbeitern erzählt Putin das Gleiche.

Was ist die Ursache der Inflation? Verschiedentlich wurde das Märchen von der Lohn-Preis-Spirale wieder bemüht. Dabei haben die Löhne gar keinen gesetzmäßigen Zusammenhang und Einfluss auf die Preise. Mit Beginn der sich weiter vertiefenden Weltwirtschafts- und Finanzkrise seit 2018 hatten wir es bereits mit einem Welthandelskrieg zu tun. Mit dem Einsatz der Kriegswaffe massiver Sanktionen im Ukrainekrieg durch die NATO-Staaten wurde daraus ein offener weltweiter Wirtschaftskrieg. Das hat die bereits bestehende Spekulation mit Lebensmitteln, Rohstoffen aller Art und Energieprodukten immens angeheizt und treibt die Inflation jetzt gewaltig in die Höhe.

Die Inflation ist ein Raubzug auf die Löhne, Sozialleistungen und Ersparnisse der Massen, mit dem die Monopole mit Hilfe ihrer Regierungen bzw. des Staates als ihre Dienstleister die Krisen- und Kriegslasten auf die Massen abwälzen, während die Profite der Konzerne in die Höhe schnellen.

Die offizielle Inflationsrate und die Inflationsrate für Arbeiterfamilien - eine Berechnung im Rote Fahne Magazin 15/22