Landesweite Proteste gegen Treibstoffpreiserhöhung

Atheliana „Atel“ Hijos, Generalsekretärin von Gabriela-Caraya, eine 76-jährige langjährige Frauenrechtsaktivistin, wurde am 30. August in Butuan City verhaftet. „Sie ist eine der Säulen der Frauenrechtsbewegung in Mindanao“, sagt die Frauenorganisation Gabriela. Atheliana Hijos half Frauen, die Opfer von Missbrauch und Sexhandel wurden und engagierte sich in Kampagnen gegen riesige Bauunternehmen. Nach Angaben von Karapatan leidet Hijos an Lungentuberkulose und Bluthochdruck und erlitt kürzlich einen leichten Schlaganfall. Ihre Verhaftung basiert auf gefälschten Zeugenaussagen von Soldaten.

.