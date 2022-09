Montagsdemo Gelsenkirchen lädt ein: „Entlastungspaket" im Fokus der Kritik

Unter diesem Motto lädt die Montagsdemo ein für den 12. September. Beginn ist um 17.30 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz. Alle sind herzlich willkommen, sich mit Schildern, Rede- und Kulturbeiträgen zu beteiligen.

Am Offenen Mikrofon wird das Entlastungspaket der Bundesregierung unter die Lupe genommen. Erstes Fazit: Das Gros der 65 bereitgestellten Milliarden kommt den großen Unternehmen zugute, während für diejenigen, die dringend echte Entlastung brauchen, nur Brosamen bleiben: Einmalzahlung für Rentnerinnen, Rentner und Studierende, einmaliger Heizkostenzuschuss, ab Januar 2023 Erweiterung des Kreises der Wohngeldberechtigten und Anhebung des "Bürgergeldes". Angesichts der realen Preissteigerungen und Entwicklungen alles andere als eine Lösung, sondern viel Stoff für die Debatte auf der Montagsdemo. Die bundesweite Montagsdemo hat dazu Forderungen aufgestellt: Abschaffung der Gasumlage, für kostenlosen Nahverkehr, für Lohnnachschlag und mindestens 20% Erhöhung aller Sozialleistungen!

Zweites großes Thema ist die Vorbereitung der diesjährigen Herbstdemonstration: Am 1. Oktober heißt es auf nach Berlin zur bundesweiten Friedensdemonstration, zu der in Gelsenkirchen die gemeinsame Anfahrt organisiert wird, alle sind dazu herzlich eingeladen. Am 2. Oktober schließt sich der Kongress der Kräfte zum Aufbau einer neuen Friedensbewegung ebenfalls in Berlin an, mehr Informationen unter www.inter-buendnis.de.

Thomas Kistermann

Martina Reichmann