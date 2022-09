Unterstützt die Petition "Ist die Documenta noch zu retten?"

Werner Ruf, Ingo Wandelt & Rainer Werning haben an den documenta 15-Aufsichtsrat, an die Bundesregierung und an die Medien einen Offenen Brief geschrieben und eine Petiiton für die documenta gestartet. Sie hat bereits mehr als 1.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. In dem Offenen Brief heißt es zu Beginn: "Wir, die Unterzeichner dieses Offenen Briefes, sind besorgt darüber, dass die international renommierte Kunstausstellung documenta womöglich das letzte Mal in ihrer gewohnten Art stattfindet. Ruangrupa, das diesjährige indonesische Kurator*innen-Team der documenta, verfolgte das ehrgeizige Ziel, endlich einmal dem 'Globalen Süden' des Planeten eine Stimme zu verschaffen. Es sollten aus seiner Sicht Blicke auf eine postkoloniale Welt gelenkt werden, die zuvor durch Imperialismus, Kolonialismus, Rassismus und andere Formen von erfahrener Unterdrückung und Ausbeutung geprägt worden war. „Lumbung“, die Reisscheune als Hort einer gemeinschaftlich verwalteten und genutzten Lebensressource, hätte als Leitidee einer vitalen interkulturellen Kommunikation dienen können."

Der Offene Brief in voller Länge und die Petition stehen hier zur Verfügung. Unterstützt die Petition!

Die MLPD hat die documenta 15 konsequent gegen die Antisemitismus-Bezichtigungen verteidigt und unterstützt die Petition, auch wenn sie nicht vom "globalen Süden" und einer "postkolonialen Welt" spricht.