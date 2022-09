Protest gegen faschistische Übergriffe und die "institutionelle Ermordung" eines inhaftierten Marxisten-Leninisten

Presseerklärung der CPI (ML) Red Star vom 24. August:

Verurteilt die Provokation der RSS gegen die CPI(ML) Red Star, die die laufende Kampagne für den Erfolg des 12. Parteitags bedroht!

In einer am 23. August veröffentlichten Presseerklärung hat Genosse MP Kunjikanaran, Staatssekretär der CPI(ML) Red Star in Kerala, die wiederholten Provokationen der RSS-Neofaschisten verurteilt, die sich gegen die laufende Kampagne im ganzen Staat und in ganz Indien für den Erfolg des 12. Parteitags richten.

Am 22. August gab es Berichte über provokative Äußerungen der RSS gegen die Cutural Jaths, die im Bezirk Kozhikode stattfinden. In der Nacht zum 23. August wurde das Haus von Ariyalur Prakasan, Mitglied des Organisationskomitees des Distrikts Malappuram, angegriffen und das Auto seines Schwagers, das vor dem Haus geparkt war, angezündet, weil er angeblich einen Anti-RSS-Post auf Facebook geteilt hatte. Das Landeskomitee der Partei in Kerala hat an alle demokratischen Kräfte appelliert, sich diesen Angriffen auf die CPI(ML) Red Star zu widersetzen und sie zu vereiteln.



Da das Datum des Parteikongresses näherrückt, hat die Partei eine energische Kampagne zur "Besiegung der neofaschistischen RSS, Entlarvung und Widerstand gegen die theoretische Manuvadi-Hindutva-Basis der RSS, Intensivierung des Kampfes für Volksdemokratie und Sozialismus" gestartet. Wir appellieren an alle demokratischen Kräfte, diese Angriffe des RSS-Neofaschismus zu verurteilen.



K N Ramachandran

Generalsekretär

CPI(ML) Roter Stern

Neu Delhi

Presseerklärung der ODPR vom 26. August:

Die Organisation für den Schutz der demokratischen Rechte (OPDR) verurteilt aufs Schärfste die institutionelle Ermordung von Pandu Narote, einem politischen Aktivisten, der zusammen mit dem ehemaligen Dozenten der Universität Delhi, G.N. Saibaba, unter verschiedenen Paragraphen des Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) wegen angeblicher Verbindungen zu Maoisten verurteilt wurde.



Narote, ein 33-jähriger junger Mann, wurde von den Gefängnisbehörden wegen seiner politischen Überzeugungen hartnäckig der erforderlichen medizinischen Versorgung beraubt, und genau deshalb ist er gestern um 17.30 Uhr im Nagpur GMCH-Krankenhaus ums Leben gekommen. (...)



Der Tod von Narote impliziert in gewisser Weise, dass auch der institutionelle Mord an G.N. Saibaba eine ausgemachte Sache ist, wenn er nicht sofort aus dem Gefängnis entlassen wird, in dem er unter unmenschlichen Bedingungen leidet. Tag und Nacht wird er von den Gefängnisbehörden an Leib und Seele gequält.

C. Bhaskar Rao

Nationaler Präsident, OPDR

Deepankar Bujan

Nationaler Generalsekretär, OPDR

B. Narasimha Reddy Generalsekretär des Staates Telangana