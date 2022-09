RBB-Krise wird zur Krise der ARD-Anstalten

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt die Räume von Patricia Schlesinger im RBB untersucht. In Leipzig hat der Prozess gegen den früheren Unterhaltungschef des MDR, Udo Foht, begonnen wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit. Der Bayerische Rundfunk hat sich Ende 2021 von seinem Programmdirektor Kultur, Reinhard Scolik, getrennt. Dessen Vertrag war aber erst im März 2021 bis Ende 2024 verlängert worden und ihm stehen daher 686.400 € Gehalt zu. Der BR schweigt sich über eine entsprechende Abfindung aus.

Beim NDR beschwerten sich Journalisten über zu große Regierungsnähe von Führungspersonal zur Landesregierung in Schleswig-Holstein. Die BILD-Zeitung schreibt in einem Interview mit Markus Söder offen: „Die Öffentlich-Rechtlichen versinken in einer Krise aus Prunk und Protz“ - und Söder widerspricht nicht [1]. Die privaten Sender und Medienanstalten stehen den öffentlich-rechtlichen da allerdings in nichts nach.

Zur Rolle der öffentlich-rechtlichen Massenmedien schreibt der Revolutionäre Weg 18: „ Durch die Massenmedien verbreiten die Monopole und ihre Regierung täglich ihre Ideologie, beeinflussen (...) Millionen in ihrem Sinn. (…) Durch Nachrichten, Kommentare und Berichte werden scheinbar objektiv 'Tatsachen' dargestellt“ [2]

Die Glaubwürdigkeit der bürgerlichen Medien sinkt gerade unter der Jugend rapide: „Eine große Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland hat einer Studie zufolge kein Vertrauen in die Medien. 75,8 Prozent misstrauen demnach Zeitungen, 71,6 Prozent misstrauen Journalistinnen und Journalisten." [3]

Es ist aber nicht damit getan, sich von den bürgerlichen Medien abzuwenden und möglicherweise sogar reaktionären Internetquellen mehr zu vertrauen. Jede Berichterstattung muss kritisch geprüft und durchdacht werden. Die Rote Fahne und Rote Fahne News entwickeln täglich Argumente und Hintergrundinformation auf der Grundlage des Arbeiterstandpunkts. Wir freuen uns über viele Leserinnen und Leser und Freunde, die beides weiterempfehlen!