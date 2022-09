Spendenkampagne für die Marx-Statue mit 32 178,10 € abgeschlossen

Der Künstler Rainer Günther stellte seine politischen und künstlerischen Gedanken dazu vor. Alle Spender für die Marx-Statue haben einen maßgeblichen Anteil daran, dass diese Statue pünktlich und in sehr guter Qualität fertig werden und aufgestellt werden konnte. Beim letzten Spendenaufruf Anfang August zum Erreichen des Spendenziels von 30 000 € kamen an gut einem Tag fast 5000 € zusammen. Mehr als für die 30 000-€-Marke erforderlich. Dazu kamen noch 177 € von betterplace: "10 % Bonus für die Spenden am Matching Mittwoch im August. Viel Erfolg weiterhin! 💚".

Damit wurden insgesamt 32 178,10 € für die Marx-Statue gespendet. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!