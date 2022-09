Tag des offenen Denkmals mit Karl Marx und Lenin!

Der Tag des offenen Denkmals findet traditionell und bundesweit am zweiten Sonntag im September statt.

Mit der Aufstellung einer Statue von Karl Marx an der Horster Mitte, ist Gelsenkirchen nun in der freudigen Situation ein ganz besonderes Denkmal zu besitzen. Ganze 16 Denkmäler für Karl Marx gibt es nun in Deutschland. Doch ein Denkmal für Karl Marx – gemeinsam mit einem Denkmal für Lenin, das ist einzigartig in ganz Deutschland. Es stößt auf reges Interesse und täglich finden sich dort Leute ein, die sich vor dem Denkmal treffen, die Gedenktafeln lesen und/oder sich dort fotografieren lassen. Selbst Brautpaare wurden dort schon gesehen.

Die Landesregierung schreibt zu diesem Tag: „Das Wissen um lokale identitätsstiftende Besonderheiten gehört zur Bildung aller Generationen und ermöglicht Erfahrungen an besonderen öffentlichen Orten, die dadurch auch zu 'LernOrten' werden.“

„Da wollen wir die Landesregierung NRW mal nicht enttäuschen – von Karl Marx und Lenin kann man sehr viel lernen, insbesondere darüber, wie man mit den kapitalistischen Krisen fertig wird. Und das ist ja wohl eine der brennendsten Fragen unserer Zeit“, so Christiane Link, Kreisvorsitzende der MLPD Gelsenkirchen.

Deshalb lädt die MLPD ein zum Tag des offenen Denkmals an der Karl Marx- und Lenin-Gedenkstätte an der Horster Mitte, Schmalhorststr.1c), am Sonntag den 11.09.2022 um 15:15 Uhr. „Alle sind uns dazu herzlich willkommen – außer Faschisten natürlich“, so weiter Christiane Link.