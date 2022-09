Ukraine meldet Geländegewinne

Russland hat einen Rückzug seiner Truppen aus den Städten Balaklija und Isjum gemeldet, das russische Verteidigungsministerium spricht von einer "Umgruppierung" der Kräfte. Westliche Medien tun so, als ob die ukrainische Armee sich in einer großen Gegenoffensive befände; davon kann man jedoch angesichts der Überrumpelung der dort geringen russischen Kräfte nicht sprechen. Russland kündigt eine baldige Gegenreaktion an.

Nach einem Überraschungsbesuch von US-Außenminister Antony Blinken in Kiew, wo er weitere 2,2 Milliarden Dollar für die Ukraine und 18 Nachbarstaaten versprach, war heute die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ebenfalls vor Ort.

Beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe vorgestern in Ramstein, an dem die Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus mehr als 50 Ländern teilnahmen, kündigten Deutschland und die Niederlande an, ukrainische Soldaten bei der Räumung von Landminen und dem Beseitigen von Sprengfallen auszubilden. Verteidigungsministerin Chrisitne Lambrecht sagte: Alsbald werden die schon zugesagten Geparden ausgeliefert, die zweite Tranche dieser Unterstützung, und die Brückenlegepanzer Biber werden alsbald ausgeliefert.»

US-Verteidigungsminister: "Ich freue mich besonders über die heutige Positionierung dieser Kontaktgruppe, die Selbstverteidigung der Ukraine langfristig zu unterstützen." Den Erfolg werde man "auf dem Schlachtfeld sehen".