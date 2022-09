Valetta: Protest gegen Korrption

Seit dem 31. August streiken in Belgien 150 Arbeiter beim Zementhersteller Sagrex-Heidelbergcement. Die Arbeiter fordern vor allem eine Zulage wegen der drastischen angestiegenen Fahrtkosten zur Arbeit. Sagrex ist der führende Zementhersteller in Belgien und Niederlanden mit insgesamt 400 Beschäftigten in 20 Werken und stellt Material für die Zementproduktion her. Die Arbeiter beschweren sich auch über die Arbeitsbedingungen und den Umgang des Managements mit den Beschäftigten. Die beteiligten Gewerkschaften kündigen an, den Streik auszuweiten.