Zur richtigen Behandlung neuer Erscheinungen im Übergang zur globalen Umweltkatastrophe

Die Auseinandersetzung bezieht sich auf diesen Rote Fahne News-Artikel: „Hitzewelle über weiten Teilen Europas“.

In der Kritik heißt es: „Die Hauptursache für die Rekordhitze in der massiven Zunahme der anthropogenen Treibhausgase wird nicht benannt und so auch nicht die dafür verantwortlichen internationalen Monopole angegriffen, von denen alleine 100 für 70% der CO 2 -Emissionen verantwortlich sind. Stattdessen stellt ihr Wechselwirkungen (Zerstörung von Ökosystemen, Entwaldung, kapitalistische Städteplanung) und Folgen (Brände, Verschärfung des Artensterbens) ins Zentrum, die ja durchaus auch richtig sind. Sie wirken verstärkend auf die die rasante Zunahme der Erdtemperatur, sind aber nicht die Hauptursache. Wenn man von Wechselwirkungen spricht, dann muss auch klar qualifiziert werden, dass sie eine Verstärkung der Hauptursache bewirken. ... Nur der Sozialismus weltweit kann ... der Menschheit angesichts dieser bereits eintretenden Umweltbarbarei ein Überleben sichern mit einem Plan zur Wiederherstellung der Einheit von Mensch und Natur. Insofern verkürzt euer Artikel diese Entwicklung, hilft den Massen nicht, die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich meine es wäre insgesamt auch wichtig, mehr die konkreten Lösungen mit der materiellen Vorbereitung des Sozialismus zu propagieren. Technisch wäre es überhaupt kein Problem, in kürzester Zeit großindustriell Wasserstoffelektrolyse-Fabriken zu bauen und solche Einheiten billig zu produzieren. Beispielsweise könnte ihre Installation in Häusern zusammen mit Solaranlagen auf Dächern ermöglichen, dass mit der überschüssigen Solarenergie im Sommer Wasserstoff für die Heizung im Winter erzeugt wird. Technisch ist das ausgereift."