62 Prozent

...der Menschen in Deutschland sind mit der Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz unzufrieden, so viele wie nie zuvor. Nur 25 Prozent bewerten sie positiv. Auch die Unzufriedenheit mit der gesamten Ampel-Koalition ist mit 65 Prozent auf einem Tiefpunkt angelangt. Nur 27 Prozent sind mit ihr zufrieden. Anfang März 2022 waren noch 46 Prozent der Menschen in Deutschland mit Scholz' Arbeit zufrieden, 44 Prozent mit der der Regierung. (Quelle: Aktuelle Umfrage des Insa-Instituts)