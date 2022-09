VW Wolfsburg

„Alle Jahre schlimmer!“

Die Anzahl der 30-Grad-Tage hat sich verdoppelt. Die Klimakatastrophe wirft ihre Schatten voraus. Nicht nur die Waldbrände, trockene Flüsse und sterbende Fische. Auch Produktionsarbeiter leiden in den überhitzten Hallen – gerade in der Spätschicht. Dazu ein Artikel im Vorwärtsgang, der Zeitung von Kolleginnen und Kollegen für Kolleginnen und Kollegen in den deutschen VW-, Audi-, Porsche- und MAN-Werken:

Aus Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“