Am 9. Oktober Webinar der Einheitsfront

Monika Gärtner-Engel, Co-Präsidentin der Einheitsfront, lädt zum Webinar ein:

"Als Einheitsfront sind wir angetreten, den sich entfaltenden Kampf gegen die wachsende Gefahr einer globalen Umweltkatastrophe sowie die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten weltweit zusammenzufassen, zu organisieren und international zu vereinigen. In den letzten Monaten sehen wir, wie sich die Massenproteste entfalten. Bangladesh, Ecuador, Sri Lanka und Südafrika sind nur ein paar wichtige Beispiele. Wir wollen von diesen Protesten berichten, sie auswerten und beraten, wie wir darin die Einheitsfront weiter voranbringen.

Vom 7. bis 18. November findet in Sharm el-Sheikh der Weltklimagipfel (COP27) statt. Die Herrschenden nutzen den Krieg als Vorwand, weltweit Umweltschutzmaßnahmen zurückzufahren. Das stellt den Kampf gegen den Übergang in eine globale Umweltkatastrophe auf die Tagesordnung. Wir wollen beraten, wie die umweltpolitische Lage in den einzelnen Ländern ist, wie sich Inflationsenergiepreise usw. entwickeln; wie wir in den einzelnen Ländern Proteste am Umweltkampftag (12. November) organisieren und wie wir uns an den Protesten in Ägypten selbst beteiligen und dafür eine starke Delegation und ihr Auftreten zustande kommt."