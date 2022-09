Das Elend von König Charles

Der Moderator sprach zu den Teilnehmern:



"Hallo Leute, bevor hier das offene Mikrofon eröffnet wird, möchte ich auf die wirklich aktuellen Probleme in dieser Welt eingehen: Ich meine natürlich den beruflichen Werdegang von König Charles III. Der junge Prinz Charles hatte ja nicht wirklich eine freie Berufswahl, seine Mama hat ihm da mächtig reingeredet. Und Quereinsteiger haben es in dieser Branche nicht leicht … so hat Charles also nichts anderes gelernt, als König zu werden und das Geld der britischen Steuerzahler zu verprassen. Und wann erfolgte die Übernahme im erlernten Beruf? Mit 73 Jahren! Ist das nicht ein Elend!

So, und jetzt seid Ihr dran. Habt Ihr Euch schon Waschlappen zugelegt, als Ersatz für das Duschen? Oder eine kleine Feuerstelle gebaut, falls Ihr die Heizungsrechnung im Winter nicht mehr bezahlen könnt? Man bekommt ja aktuell eine Menge Verbrauchertipps von den Ministern. Oder seid Ihr etwa der Meinung, dass wir nicht frieren und verzichten sollten für die Kriegspolitik der Regierung?"