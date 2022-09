Drei unvergessliche Tage zum 40. Geburtstag der MLPD

Insgesamt 20 Teilnehmer aus dem Kreis Heilbronn fuhren zu der der dreitägigen Geburtstagsfeier „40 Jahre MLPD“ nach Gelsenkirchen. Darunter junge Leute aus dem Jugendverband REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE, alte und junge Parteimitglieder, aber auch Freunde, die bei dieser Gelegenheit die MLPD näher kennenlernen wollten.

Sie teilten dieses unvergessliche Erlebnis mit insgesamt 3000 Teilnehmern, darunter Gästen aus über 30 Ländern. Zum Auftakt begeisterte der Jugendverband REBELL mit einer professionell gestalteten „Musikalischen Reise“ durch 40 Jahre MLPD. Am Samstag gab es einen Sternmarsch für den aktiven Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr. Nachmittags wurde in einem Festakt die Marx-Statue vor der Parteizentrale der MLPD enthüllt. So steht jetzt Karl Marx auf Augenhöhe neben Lenin. In zahlreichen Gesprächsrunden gab es einen lebhaften Austausch, von der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit über den Friedenskampf bis zur theoretischen Arbeit. Auch das Feiern und Tanzen kam nicht zu kurz: Am Samstagabend stand eine Open-Air-Party auf dem Programm. Auf der Rückfahrt waren viele neue Eindrücke zu verarbeiten, Stolz und Optimismus prägten die Stimmung.

