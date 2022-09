Fluglotsen streiken für 24-Stunden

Das Titelthema des nächsten Rote Fahne Magazins 20/2022 wird sich zur Auseinandersetzung um einen "heißen Herbst" und die Notwendigkeit fortschrittlicher Proteste wie der Montagsdemo-Bewegung positionieren. Dafür wünscht sich die Redaktion Stimmen, Berichte und Korrespondenzen: Welche Diskussionen gibt es darum bei den Montagsdemonstrationen? Wie wird die Herbstdemonstration am 1. Oktober an den Orten vorbereitet? Was tut sich in der Auseinandersetzung um Lohnnachschlag und die bevorstehende Metalltarifrunde in den Betrieben? Was meinen die Leute zur Stimmungsmache gegen "Extremisten", die den Protest nur "ausnützen" wollen? Bitte bis Anfang nächster Woche an rotefahne@mlpd.de schicken!