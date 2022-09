Für eine kämpferische Tarifrunde und gegen die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine!

Kämpferische Tarifrunde

Mehrere Diskussionsbeiträge kritisierten das sogenannte Entlastungspaket 3 der Ampel-Koalition und sprachen sich für eine kämpferische Tarifrunde zur vollen Durchsetzung der gewerkschaftlichen Forderung von 8 Prozent für 12 Monate aus. Kritisiert wurde eine dazu offensichtlich im Gegensatz stehende Stellungnahme des IG-Metall-Vorsitzenden Jörg Hofmann in den „Heute-Nachrichten“ vom 12.7.22, wo er diese Forderung auf eine Laufzeit von „zwei Jahren“ bezog und davon sprach, dass dies „cirka 4 Prozent“ für ein Jahr seien. Angesichts des Reallohnabbaus in den letzten Jahren und einer galoppierenden Inflation wäre dies nichts anderes als eine offene Unterordnung unter die Krisen- und Kriegspolitik der Ampel-Koalition. Dies entspricht vielleicht den Vorstellungen von SPD-Kanzler Scholz bei dessen Einladung für eine „Konzertierte Aktion“ der Klassenzusammenarbeit, aber nicht den Vorstellungen der Kolleginnen und Kollegen an der Basis der IG Metall.

Debatte und Abstimmung über Antrag zum Ukrainekrieg

Eine lebhafte Diskussion gab es um die Frage der aktuellen Positionierung der Delegiertenkonferenz zum Ukrainekrieg. Fast einstimmig wurde ein Antrag für eine Solidaritätserklärung mit den ukrainischen Gewerkschaften beschlossen, die sich gegen neue arbeiter- und gewerkschaftsfeindliche Gesetze der Selenskyj-Regierung richtet. Nachdem schon auf einer vorangegangenen Delegiertenkonferenz eine Resolution gegen die imperialistische Aggression Russlands und die Aufrüstungsbeschlüsse der Nato und der Ampel-Koalition beschlossen worden war, sprach sich nach einer Diskussion eine deutliche Mehrheit auch »Gegen die von der Bundesregierung angekündigte verstärkte Lieferung schwerer Waffen in dieses Kriegsgebiet ...« aus.

Nachzulesen auf der Homepage der IG-Metall für Ostthüringen: https://www.igmetall-jena-saalfeld-gera.de/aktuelles/meldung/position-der-delegiertenversammlung-gera-zum-krieg-in-der-ukraine

Gestern haben die Tarifverhandlungen in der Metalltarifrunde begonnen. Am 15. September findet vor der Meistersingerhalle in Nürnberg eine kämpferische Auftaktkundgebung statt. Mehr zur Metalltarifrunde hier.

