Gut besuchter Treffpunkt für Kumpel, ihre Familien und Interessierte

Der Hotspot der überparteilichen Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF beim Geburtstag der MLPD stand im Zeichen der internationalen Koordinierung der Kämpfe der Bergarbeiter und 40 Jahre MLPD.

Zwei Veranstaltungen von „Kumpel für AUF“ [1] im eigens dafür bereitgestellten Zelt, ein "Utensilienstand", mit typischen Requisiten vom Leben und Kampf der Bergleute, Grill mit Thüringer Bratwürsten und Infotafel zum großen Bergarbeiterstreik 1997 waren ein gut besuchter Treffpunkt. Deutlich wurde dabei, dass der organisierte Kampf, Zusammenhalt und die Kultur der Bergleute in enger Verbindung mit 40 Jahre MLPD stehen.

Auf der Veranstaltung zur Politik der verbrannten Erde der RAG ging es um die Herausforderung an die Bergarbeiter und ihre Familien, den Kampf gegen RAG und Landesregierung für soziale Rechte, Umweltschutz oder bezahlbarer Wohnungen mit Unterstützung aus der Bevölkerung zu führen. In der Veranstaltung zur Vorbereitung der 3. IMC [2] war das Thema die gewachsene Bedeutung der internationalen Koordinierung der Kämpfe der Bergarbeiter in der akuten Weltkriegsgefahr und der Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten. Dabei waren auch Vertreter von Peru, Kolumbien und Argentinien. In Lateinamerika wird zur Mobilisierung für die 3. IMC ein Webinar [3] organisiert. In vielen Regionen Deutschlands gibt es Bergbau und werden auch neue Zechen eröffnet, was die Gewinnung von Bergleuten für dieses Zukunftsprojekt erweitert.