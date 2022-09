Indiana: Streik im Stellantis Kokomo Werk

Rund 1.000 Arbeiter im Kokomo Casting Plant (KCP) von Stellantis in Kokomo im US-Bundestaat Indiana traten am Samstag in den Streik. Die Gewerkschaft UAW fordert die Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen bezüglich der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitsplätze. Es geht u.a. um Investitionen in den Heizungs- und Lüftungsanlagen, saubere Arbeitskleidung und bessere Arbeitsabläufe. Das Werk produziert verschiedene Teile für die Automobilproduktion. Andere Stellantis-Werke in Kokomo sind nicht in den Streik einbezogen.