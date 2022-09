Morgen Prozess beim Landgericht Stuttgart

Am Freitag demonstrierten in verschiedenen Städten hunderte Pflegekräfte gegen ein neues Gesetz, das gestern ins Parlament eingebracht wurde. Es besagt, dass bei einem Streik im Gesundheitswesen Pflegekräfte zur Arbeit in den Kliniken zwangsverpflichtet werden können. Der Gesetzentwurf war in der 5-Parteien-Koalition umstritten, das Linksbündnis hatte ursprünglich mit einer Ablehnung gedroht. Die Gewerkschaften Tehy und SuPer organisierten die Demonstrationen, die auch bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zum Ziel hatten. In Helsinki demonstrierten 600 Gewerkschafterinnen, außerdem gab es Demos in Tampere und Rovaniemi.