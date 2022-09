Rüsselsheim, Eisenach, Kaiserslautern

Opel / Stellantis will möglichst lautlos weitere 1.000 Arbeitsplätze vernichten

Die Stellantis-Tochter Opel will weitere 1.000 Arbeitsplätze an den drei Standorten Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern vernichten. Dazu soll den Beschäftigten vorgezogene Altersteilzeit bzw. Vorruhestand und Abfindungen „angeboten“ werden. Über diese Absprache mit dem Betriebsrat wurde auf einer internen Versammlung am 8.9. informiert.

Von wb