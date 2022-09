Proletarischer Ehrgeiz und die Massenlinie waren seine Triebkraft! Zum Todestag von Ludwig Tammer

Unter der Überschrift "Proletarischer Ehrgeiz und die Massenlinie waren seine Triebkraft! Zum 25. Todestag von Ludwig Tammer," erschien in der Roten Fahne 38/97 ein Artikel eines Korrespondenten aus Albstadt. Rote Fahne News dokumentiert diesen Artikel anlässlich des 50. Todestags von Ludwig Tammer:

In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen zusammenschließen, um sich für ihre Interessen einzusetzen, und der Gedanke an eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung wächst, wird in den bürgerlichen Medien nichts unversucht gelassen, gegen den Marxismus-Leninismus Vorbehalte aufzubauen. An die Spitze stellt sich zur Zeit der Focus, der in einem „K-Gruppen-Report“ das Scheitern ehemaliger kleinbürgerlicher Führer der „ML-Bewegung“, wie zum Beispiel Heide Rühle (jetzige Bundesgeschäftsführerin von Bündnis / Grünen und 1974 aus dem KABD ausgetreten) zum Beweis für das angebliche Scheitern des echten Sozialismus machen will. Gescheitert ist der Versuch, sich zu selbsternannten kleinbürgerlichen Führern der Arbeiterbewegung aufzuschwingen. Er endete bei so manchem in Pöstchen im kapitalistischen System. Erfolg hatte dagegen der proletarische Weg im Parteiaufbau der MLPD mit einem klaren Trennungsstrich zur kleinbürgerlichen „ML-Bewegung“. Dafür standen Genossen wie Ludwig Tammer.

Im September 1997 jährt sich zum 25. Mal der Tag, an dem Genossinnen und Genossen des KABD (Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands) ihren Genossen Ludwig Tammer in Tübingen zu Grabe trugen. Damals waren nur wenige Wochen seit der Vereinigung von KAB (ML) und KPD / ML (RW) am 6. und 7. August 1972 zum KABD vergangen. Im Jahr 1982 ging aus dem KABD die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) hervor.

Für den Aufbau dieser revolutionären Partei der Arbeiterklasse hatte sich Ludwig seit Mitte der 1960er-Jahre konsequent in seinem kurzen Leben eingesetzt. Ärzte hatten ihn schon früh wegen seiner schweren Erkrankung aufgegeben, aber er hat dem Tod noch einige Zeit abgerungen. Ludwig beherrschte seine fortschreitende Krankheit, statt dass sie ihn beherrschte. So konnte er den ersten Höhepunkt im Kampf um den Aufbau unserer Partei neuen Typs noch erleben: Die Gründung des KABD. ...

