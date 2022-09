Solidaritätspartei Afghanistans beglückwünscht MLPD zum 40-jährigen Bestehen

Liebe Genossinnen und Genossen, am 7. Oktober 2001 begannen die US-Regierung und ihre kriminellen NATO-Partner, Bomben auf das gepeinigte Volk Afghanistans zu werfen. Das geschah unter dem Deckmantel eines Krieges gegen den Terror, der angeblich die Demokratie und die Befreiung der Frau zum Ziel hatte. Doch wie von einer imperialistischen Regierung nicht anders zu erwarten, ist Afghanistan nach 20 Jahren Krieg und Blutvergießen erneut zur Drehscheibe des Terrorismus geworden, und das despotischste und frauenfeindlichste Regime namens Taliban regiert unser Land. ...

Liebe Genossinnen und Genossen, einmal mehr möchte die Solidaritätspartei Afghanistans, die das freiheitsliebende und am stärksten gebeutelte Volk des Landes vertritt, der MLPD zu ihrem 40-jährigen Bestehen gratulieren. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion feierte der Imperialismus, angeführt von den USA, die Niederlage des Kommunismus und des Sozialismus in der Welt. Wir erleben jedoch, dass diese wahre Weltanschauung der Menschheit in Indien, Iran, Kurdistan, Lateinamerika, Mexiko und vielen anderen Ländern wieder aufblüht. Wir danken der MLPD für ihre Energie und Initiative, die linken und fortschrittlichen Parteien und Organisationen aus aller Welt auf verschiedenen Plattformen und zu verschiedenen Anlässen zusammenzubringen. Wir hatten geplant, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und alle Teilnehmer persönlich zu treffen, aber aufgrund von Visa-Problemen haben wir diese Gelegenheit nicht. Wir hoffen, dass wir Euch in naher Zukunft treffen können.