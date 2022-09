Start und Abschlusskundgebung der bundesweiten Herbstdemonstration

Hier der Artikel Wir zahlen nicht für eure Kriege - wir stehen gegen eure Kriege auf! vom 14. September

Beginn ist um 12 Uhr am Bahnhofsvorplatz Berlin Gesundbrunnen

Die Abschlusskundgebung endet um 16 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz

In vielen Städten heißt es bald: „Auf nach Berlin!“ In Gelsenkirchen geht es mit dem Bus los: Die Montagsdemo gibt einen kräftigen Zuschuss, damit zum Mindestpreis von 20 Euro auch die mitkommen können, deren Geldbeutel sonst zu eng ist. Für Übernachtungen wird die Unterstützung z. T. regional organisiert, mit Plätzen in günstigen Hostels.

Die Ausweitung des Kriegs mit Waffenlieferungen kann nie im Interesse der Arbeiterinnen, Arbeiter und der Bevölkerung sein - weder in der Ukraine noch sonstwo. Völlig unverhohlen fordert Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eine Führungsrolle in Europa und dauerhaft höhere Ausgaben für die Bundeswehr. Diese Zeche soll die Masse der Bevölkerung zahlen! Der aktive Widerstand gegen Aufrüstung, Militarisierung sowie gegen die sozialen und ökologischen Folgen ist nötig: Für Lohnnachschlag und Inflationsausgleich auf alle staatlichen Leistungen! Für radikalen Umweltschutz! Wir zeigen Klare Kante gegen rechts – Mit Neofaschisten und „Querdenkern“ haben wir nichts gemein!

Der Kongress der Kräfte der neuen Friedensbewegung schließt sich dann am Sonntag, den 2. Oktober, von 10 Uhr bis 16 Uhr an. Mitglieder im Internationalistischen Bündnis berichten, dass am Antikriegstag 2022 um die 50 Organisationen und Bewegungen in Aktionseinheiten zusammenfanden. In diversen Städten wurden Delegationen gewählt. Sie haben auf dem Kongress vier Stimmen - unabhängig von ihrer Größe. Die Teilnahme ist nicht auf Delegationen begrenzt, auch Einzelpersonen und Organisationsvertreterinnen und -vertreter sind herzlich willkommen.

Der Kongress wird die weiteren Schritte für den Aufbau dieser Bewegung beraten und über Namen, Grundsätze und Logo beschließen. Vorschläge dafür können noch bis zum 19. September bei der zKOG des InterBündnis eingereicht werden.