Stoppt die Abschiebung unseres Freundes Justin aus Nigeria!

Seit dem 25.November 2019 arbeitet Justin bei KFC und hat sich dort gut eingearbeitet. Sein Chef braucht ihn als Mitarbeiter dringend, hat ihn sogar für die Aufgabe als Teamleiter ins Auge gefasst. Dass es in der Gastronomie seit der Wiederöffnung nach der Corona-Pandemie ein Riesen-Personalproblem gibt und gute Servicekräfte händeringend gesucht werden, scheint sich bis zum Ausländeramt noch nicht herumgesprochen zu haben.

Im Gegenteil: Offenbar werden, bevor das neue Gesetzesvorhaben zur Arbeitskräfteeinwanderung von der Bundesregierung in Angriff genommen wird, sogar vermehrt afrikanische und andere Flüchtlinge, die sich gut in das Arbeitsleben integriert haben, abgeschoben! Was für eine absurde Politik! Dabei ist schon dieses Gesetz nicht gerade ein Musterbeispiel von Humanität – werden doch ausdrücklich nur die für eine Bleibeperspektive ausgewählt, deren Arbeitskraft verwertbar ist! Die deutsche Asylpolitik gegenüber den Afrikanern nimmt außerdem in keinster Weise darauf Rücksicht, dass es die jahrhundertelange europäische Kolonialpolitik war, die den afrikanischen Kontinent dermaßen hat ausbluten lassen. Diesem Kontinent wurden systematisch über Jahrhunderte die arbeitsfähigen jungen Männer geraubt – und dann spricht man in beispielloser Arroganz von „Wirtschaftsflüchtlingen“!

Unser Freund Justin jedenfalls versteht – ebenso wie sein Chef von KFC – die Welt nicht mehr. Für eine Beschäftigungsduldung kam er gerade mal ein paar Monate zu spät nach Deutschland – nicht vor dem 1. August 2018, sondern erst im November. Er hat sich nie etwas zuschulden kommen lassen, seine Identität offengelegt; er bemüht sich seit Ankunft in Deutschland, zum Teil unter schwierigsten Bedingungen, um Deutschkenntnisse, hat sich seinen Arbeitsplatz selbst gesucht, sich eingearbeitet, hat eine deutsche Lebensgefährtin und einen deutschen Freundeskreis: Knn man mehr Integrationsleistung verlangen? Wir fordern entschieden eine Bleibeperspektive für Justin: Stoppt die Abschiebung! Derzeit befindet er sich im Abschiebegefängnis in Pforzheim, dort wird er festgehalten, um ihn demnächst nach Nigeria abzuschieben. Bleiberecht für Justin sofort! Sofortige Entlassung aus dem Abschiebegefängnis! Keine Abschiebungen! Flucht ist ein Menschenrecht!