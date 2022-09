Südafrika

Streik bei Putco beendet

Der Streik bei Putco ist beendet. Numsa und andere Gewerkschaften hatten sich am Dienstag unter der Schirmherrschaft der CCMA (Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration, staatliche Schlichtungskommission) mit der Putco-Geschäftsführung geeinigt.

