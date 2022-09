Ergänzung zum Nachruf auf Hans-Christian Ströbele

Ströbele stand oft im Widerspruch zur offiziellen Linie der Grünen

Breit durch die Presse ging, dass Ströbele oft in Widerspruch zur offiziellen Linie der Grünen geriet, z. B. positionierte er sich gegen die deutsche Beteiligung am Nato-Krieg in Ex-Jugoslawien oder auch gegen Hartz IV.

Korrespondenz aus Gelsenkirchen