Uruguay: 24-Stunden-Generalstreik

Diesmal gab es keine zentrale Kundgebung und Mobilisierung, sondern Dutzende von Sammelpunkten im ganzen Land, wo Veranstaltungen, Demonstrationen und Flugblattaktionen stattfanden. Die Kundgebung in der Stadt Canelones, wo sich Hunderte von Arbeitern und Studenten versammelten und wo die Arbeiter von SOOFRICA (Fleischfabrik Canelones), Protagonisten großer Kämpfe und mit einer klassenbewussten und kämpferischen Führung, Genossen im Gesundheits- und Bildungswesen, Lehrer und Studenten sprachen. Es gab wichtige Kundgebungen und Aktionen in der Stadt Maldonado, in Lagomar, Pando und Barros Blancos im Departement Canelones, in Tacuarembó und Colonia sowie in einigen proletarischen Stadtvierteln von Montevideo.

SUATT, die Gewerkschaft der Taxifahrer, organisierte einen Volksstreik. Der Streik war weit verbreitet und legte die wichtigsten Sektoren des verarbeitenden Gewerbes, des Baugewerbes, des Bankwesens, des Verkehrs, des Bildungswesens, der öffentlichen Unternehmen und der Verwaltung auf nationaler und Departementsebene lahm. Die Gesundheitsdienste hielten Notdienste aufrecht, und im Handel war es schwierig, diese zu erfüllen. Trotz der Verzögerungen und Einschränkungen durch den Opportunismus war dies ein harter Schlag für die Regierung der rechten und ultrarechten Koalition und für die Wirtschaftskammern.

Die Arbeiter und ihre Familien leiden im dritten Jahr unter Lohn- und Rentenkürzungen bei einer jährlichen Inflationsrate von offiziell 9,6 % und 13 % bei den Lebensmitteln, während die Einlagen der Großkapitalisten, insbesondere der Agrarindustrie, bei den in- und ausländischen Banken im gleichen Zeitraum um 13 Milliarden Dollar gestiegen sind. Die Haushaltsverantwortung wird im Senat erörtert, und die Gewerkschaften kämpfen noch immer in den Tarifräten des privaten Sektors. Seit fünf Wochen führen die Schüler und Lehrer des öffentlichen Bildungswesens einen großen Kampf gegen die reaktionäre Bildungsreform, ein Kampf, der sich mit großen Mobilisierungen und Besetzungen auf das ganze Land ausgeweitet hat.

Die Plattform des Streiks forderte Löhne und Arbeit, den von der Streichung von Subventionen und hohen Zinssätzen bedrohten sozialen Wohnungsbau, die Verteidigung der öffentlichen Unternehmen gegen die fortschreitende Privatisierung und sowie den Widerstand gegen das Projekt der Sozialversicherungsreform, die das Renteneintrittsalter erhöht, die Leistungen kürzt und die AFAPs verlängert.