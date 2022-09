„Während wir Freunde verlieren und trauern, sind wir gezwungen, die Reichen zu bedienen"

Wenn eine Person in vier aufeinander folgenden 14-Stunden-Schichten eingesetzt wurde, stellt sich heraus, dass sie vier Tage lang keinen hellen Tag sieht. Wenn einer nach der 14-Stunden-Schicht um 22 Uhr geht, bleibt ihm nur noch Zeit, in seine Koje in einem Wohnheim zu gehen und zu schlafen. Wie es ein Kollege ausdrückte: "Es ist harte Arbeit, 14 Stunden lang unter den Kameras zu arbeiten“.

In den Pausen wird der Raucherbereich der Beschäftigten genutzt, um wichtige informelle Themen zu besprechen. Ein solcher Fall war der Tod eines ehemaligen Kollegen in der Ukraine. Trotz des Übermaßes an militaristischer Propaganda in unserer Gesellschaft waren sich die Arbeiter in ihrer Haltung zum Verlust ihres Kollegen einig. Die Entscheidung der jungen Männer, an der "Spezialoperation" teilzunehmen, wurde verurteilt, und einige besonders mutige Menschen äußerten sogar den Wunsch, dass der Konflikt unabhängig von seinem Ausgang so schnell wie möglich beendet wird. Es gibt keinen nationalen Hass unter den Arbeitern, keine militaristische Gesinnung.

Einmal, als die Arbeiter über den Tod eines anderen Kollegen in der Ukraine diskutierten, hörte ein Kunde, dessen (recht teures) Auto mit einem Symbol der Unterstützung für die Armee versehen war, dies mit. Der Einkäufer wagte es nicht, sich auf eine Debatte mit den Arbeitern einzulassen, machte ein verärgertes Gesicht, wahrscheinlich gefiel ihm die defätistische Rhetorik nicht, und er ging.

Die Beschäftigten in den Geschäften sind gezwungen, die Reichen zu bedienen, die die "Sonderaktion" unterstützen, während sie selbst Freunde verlieren und trauern. Diese Situation zeigt sehr gut, wer in unserer Gesellschaft den Konflikt unterstützt - der militaristische Wahn hat die bürgerlichen Elemente der Gesellschaft erfasst. Es sind Männer aus den Familien der Arbeiter, die wegen des Geldes in die Ukraine gehen, nicht die Freunde und Verwandten der Reichen.



Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Arbeiter vernünftig denken und fortschrittliche Ansichten vertreten. Sie lassen sich nicht von der falschen bürgerlichen Propaganda des Militarismus einwickeln. Aber trotzdem steht die Arbeiterbewegung still, es gibt keine Vereinigung der Arbeiter im Kampf für ihre Rechte. ...

Folglich brauchen wir:

Aktive Agitation, besonders unter den Kollegen, die zwölf bis 14 Stunden am Tag arbeiten - und zwar gründlich, ohne der Lokomotive vorauseilen zu wollen. Müssen wir die Arbeiter ermutigen, für ihre wirtschaftlichen Rechte zu kämpfen, z. B. für kürzere Arbeitszeiten bei Erhalt des bisherigen Lohns.

Leider ist unsere Gruppe nicht groß. Daher laden wir alle, die bereit sind, für ihre Rechte zu kämpfen, ein, sich uns anzuschließen!