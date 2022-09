Wir verlieren Freunde und trauern

Kassierer sind hier eine eigene Kategorie von Arbeitern, die nicht zwölf, sondern dreizehn oder 14 Stunden arbeiten. Die erste Stunde wird nicht bezahlt, weil sie die Kasse für die Arbeit vorbereiten müssen. Wenn eine Person in vier aufeinander folgenden 14-Stunden-Schichten eingesetzt wurde, stellt sich heraus, dass sie vier Tage lang keinen hellen Tag sieht. Wenn einer nach der 14-Stunden-Schicht um 22 Uhr geht, bleibt ihm nur noch Zeit, in seine Koje in einem Wohnheim zu gehen und zu schlafen. Wie es ein Kollege ausdrückte: "Es ist harte Arbeit, 14 Stunden lang unter den Kameras zu arbeiten“.

In den Pausen wird der Raucherbereich der Beschäftigten genutzt, um wichtige informelle Themen zu besprechen. Ein solcher Fall war der Tod eines ehemaligen Kollegen in der Ukraine. Trotz des Übermaßes an militaristischer Propaganda in unserer Gesellschaft waren sich die Arbeiter in ihrer Haltung zum Verlust ihres Kollegen einig. Die Entscheidung der jungen Männer, an der "Spezialoperation" teilzunehmen, wurde verurteilt, und einige besonders mutige Menschen äußerten sogar den Wunsch, dass der Konflikt unabhängig von seinem Ausgang so schnell wie möglich beendet wird. Es gibt keinen nationalen Hass unter den Arbeitern, keine militaristische Gesinnung.

Einmal, als die Arbeiter über den Tod eines anderen Kollegen in der Ukraine diskutierten, hörte ein Kunde, dessen (recht teures) Auto mit einem Symbol der Unterstützung für die Armee versehen war, dies mit. Der Einkäufer wagte es nicht, sich auf eine Debatte mit den Arbeitern einzulassen, machte ein verärgertes Gesicht, wahrscheinlich gefiel ihm die defätistische Rhetorik nicht, und er ging.

Hier gibt es den kompletten Text