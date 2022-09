Zum heutigen Todestag von Ludwig Feuerbach

Dazu heißt es im Revolutionären Weg 24 "Die dialektische Einheit von Theorie und Praxis":

„Hegels Idealismus stellte den Geist, die Idee als das Ursprüngliche heraus. Dank der Anwendung der dialektischen Methode hatte der Idealismus einen glänzenden Sieg errungen. Das war eine Herausforderung an den Materialismus, wodurch sich der Widerspruch zwischen den beiden Weltanschauungen verschärfte. Mit Hegels Dialektik wurde dem Materialismus selbst die Waffe an die Hand gegeben.

'Da kam Feuerbachs ›Wesen des Christenthums‹. Mit einem Schlag zerstäubte es den Widerspruch, indem es den Materialismus ohne Umschweife wieder auf den Thron erhob. Die Natur existiert unabhängig von aller Philosophie; sie ist die Grundlage, auf der wir Menschen, selbst Naturprodukte, erwachsen sind; außer der Natur und den Menschen existiert nichts, und die hohen Wesen, die unsere religiöse Phantasie erschuf, sind nur die phantastische Rückspiegelung unsers eignen Wesens.

Der Bann war gebrochen; das ›System‹ war gesprengt und beiseite geworfen, der Widerspruch war, als nur in der Einbildung vorhanden, aufgelöst. Man muss die befreiende Wirkung dieses Buchs selbst erlebt haben, um sich eine Vorstellung davon zu machen. Die Begeisterung war allgemein: Wir waren alle momentan Feuerbachianer.' (Engels, »Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie«, in: Marx/Engels, Werke, Bd. 21, S. 272). ...

Marx und Engels analysierten und kritisierten Feuerbach trotzdem. In den 'Thesen über Feuerbach' zeigte Marx die Fehler und Schwächen Feuerbachs auf. In These 5: »Feuerbach, mit dem abstrakten Denken nicht zufrieden, will die Anschauung; aber er faßt die Sinnlichkeit nicht als praktische, menschlich-sinnliche Tätigkeit.« (Marx/Engels, Werke, Bd. 3, S. 5/6)"