Große vielseitige Schauspielerin

Zum Tod von Irene Papas

Am 14. September 2022 starb die große griechische Schauspielerin Irene Papas in ihrem Geburtsort Chiliomodi bei Korinth. Das griechische Kulturministerium nennt als ihr Geburtsjahr 1929, andere Quellen geben den 3. September 1926 als Geburtsdatum an.

