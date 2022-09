"Das ist sehr wichtig!" und "Wir sehen uns wieder!"

"Das sind Marionetten der Banken". Wir sprachen ihn an, was er zum Krieg in der Ukraine meint und stellten ihm die Broschüre "Der Ukrainekrieg und die Krise des imperialistischen Weltsystems" vor. "Das ist eine sehr wichtige und gute Analyse über den Krieg und das System. Nicht so einseitig, wie in den bürgerlichen Medien." Wir waren froh, dass wir sie in Spanisch und Englisch dabei hatten. Er war sehr interessiert und kaufte das englische Exemplar.

Gerade wollten wir gehen, da kam seine Mutter. Eine ganz offene und herzliche Frau, die kurz vorher mit uns noch mit mallorquinischem Schnaps angestoßen hatte. Sie rief: "Das Buch, habt ihr es auch in Spanisch? Das ist sehr wichtig." Sie kaufte es.

Ein Highlight für die beiden war, dass Gabi Fechtner, eine der Autorinnen, dabei war. Sie wollten gleich eine Widmung und ein Foto. Ihre Meinung zur Broschüre wollen sie per E-Mail schicken.

Wir kommen wieder, haben wir uns versprochen. Das war schließlich nicht unser letzter Urlaub in Colonia Sant Pere.

Das machte uns deutlich, das Thema treibt die Leute immer noch um. Deshalb: Die Broschüre immer dabei haben.