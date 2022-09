Essen

Der Kongress zum Aufbau einer neuen Friedensbewegung wird vorbereitet

Ausgehend von einer erfolgreichen Aktion am Antikriegstag wirbt das Internationalistische Bündnis unter allen Beteiligten für die Teilnahme am Kongress der neuen Friedensbewegung, der am 2. Oktober in Berlin stattfinden wird, und an der Demonstration der Bundesweiten Montagsdemobewegung und des Internationalistischen Bündnisses "Wir zahlen nicht für eure Kriege – Wir stehen gegen eure Kriege auf!" am Vortag.¹

Korrespondenz